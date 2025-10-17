В Валуйках при обстреле ВСУ пострадал мужчина

Он самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ

БЕЛГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Мужчина получил ранения при ракетном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины Валуек Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"Город Валуйки подвергся ракетному обстрелу. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными непроникающими ранениями мягких тканей головы самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь. Дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - написали в оперштабе.

В Валуйском округе в результате прилета боеприпасов загорелась сухая трава, пожарные ее потушили. От удара БПЛА в селе Казначеевка выбиты окна частного дома, часть села остается без света, аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Министерством обороны РФ.

В Грайворонском округе при атаке беспилотника выбиты окна в 10 квартирах многоквартирного дома, при атаке FPV-дрона повреждены два частных дома. В Белгородском районе при атаке БПЛА повреждены два частных дома, а также гараж. В Борисовском районе при детонации дрона выбиты стекла и посечен кузов автомобиля.