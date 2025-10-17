Реклама на ТАСС
Статья

Троих пострадавших достали из-под завалов. Главное о взрыве на предприятии "Авангард"

Редакция сайта ТАСС
16:15
© Алексей Коновалов/ ТАСС, архив

В одном из цехов предприятия "Авангард" в Стерлитамаке в Башкирии произошел взрыв, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Трех человек достали из-под завалов.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Взрыв произошел в одном из цехов предприятия "Авангард" в Стерлитамаке в Башкирии.
  • Цех предприятия получил серьезные повреждения.
  • Сотрудники завода эвакуированы.
  • На месте работают все службы и ведомства.
  • Городская больница Стерлитамака перешла на особый режим работы.
  • Причины произошедшего устанавливаются.

О пострадавших

  • В результате взрыва есть пострадавшие, им оказывается помощь.
  • Трех человек достали из-под завалов цеха, всех их доставили в городскую больницу.
  • Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести, третий - легкой степени тяжести.
 
