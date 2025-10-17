Статья

Троих пострадавших достали из-под завалов. Главное о взрыве на предприятии "Авангард"

В одном из цехов предприятия "Авангард" в Стерлитамаке в Башкирии произошел взрыв, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Трех человек достали из-под завалов.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Взрыв произошел в одном из цехов предприятия "Авангард" в Стерлитамаке в Башкирии.

Цех предприятия получил серьезные повреждения.

Сотрудники завода эвакуированы.

На месте работают все службы и ведомства.

Городская больница Стерлитамака перешла на особый режим работы.

Причины произошедшего устанавливаются.

О пострадавших