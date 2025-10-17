Трех полицейских по делу о взятках от журналистов Baza отпустили под домашний арест

Обвиняемые получили срок меры пресечения на два месяца

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий районный суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест оперуполномоченному отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергею Ковалеву, начальнику дежурной части УМВД Краснодара Александру Аблаеву и старшему оперуполномоченному уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Белгороду Александру Селиванову, обвиняемым в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza и в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в суде.

"Суд постановил изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Сергея Ковалева на домашний арест сроком на 2 месяца", - сказано в сообщении. "Суд постановил изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александра Аблаева и Александра Селиванова на домашний арест сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Все сотрудники полиции полностью признали вину в инкриминируемых преступлениях и активно сотрудничают со следствием.

Ранее ТАСС сообщал, что главный редактор Baza Глеб Трифонов и его коллега продюсер Татьяна Лукьянова обвиняются в даче взяток полицейским из регионов в обмен на информацию. Журналисты признали свою вину.

В новость внесены изменения (20:12 мск) - добавлена инфармация еще о двух полицйских.