В Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть военнослужащих и водитель

Они получили незначительные травмы

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 октября. /ТАСС/. Шесть военнослужащих и водитель микроавтобуса пострадали в ДТП, которое произошло днем в Питкярантском районе Карелии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинградского военного округа.

"В результате ДТП получили незначительные травмы шесть военнослужащих по контракту и водитель автомобиля", - рассказали в пресс-службе.

Все военнослужащие после ДТП доставлены в лечебное учреждение, уточнили в Ленинградском военном округе.

В пресс-службе добавили, что авария произошла около 13:30 мск на автодороге общего пользования в Питкярантском районе. Причиной ДТП стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем гражданского грузового автомобиля Renault. Пострадавшие находились в микроавтобусе "Газель", который перевозил военнослужащих одной из воинских частей Ленинградского военного округа.