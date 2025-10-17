Следствие ходатайствует об аресте сотрудника администрации Калининграда

Его обвиняют в мошенничестве

КАЛИНИНГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Следствие выступило с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника администрации Калининграда по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Калининградского областного суда Марина Бучная.

"В центральный районный суд города Калининграда обратился следователь полиции с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника администрации Калининграда по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сказала собеседница агентства.

16 октября источник ТАСС сообщил, что в администрации Калининграда проходят обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли документы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Оперативные действия могли быть связаны с хищением средств при реализации проектов благоустройства города.