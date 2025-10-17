В Великом Новгороде задержали причастную к поджогам релейных шкафов

Возбуждено уголовное дело

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудниками транспортной полиции Великого Новгорода задержана женщина, причастная к поджогам на объектах транспортной инфраструктуры. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

"В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий УТ МВД России по СЗФО совместно с УФСБ России по Новгородской области задержана 29-летняя жительница Новгородского района. Установлено, что женщина причастна к поджогам двух релейных шкафов. <...> Следователем Новгородского линейного отдела на транспорте в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание на срок до 20 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Поджоги произошли на железнодорожной станции Великий Новгород парка Новгород-Лужский и железнодорожной станции Предузловая-Павловская. По данным ведомства, женщина действовала по поступившему от неустановленного куратора через мессенджер указанию, злоумышленница изготовила легковоспламеняющуюся смесь, которую впоследствии использовала для совершения противоправного деяния. В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.