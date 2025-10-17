При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали восемь человек

Одна пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации

УФА, 17 октября. /ТАСС/. В Стерлитамаке восемь человек получили травмы в результате взрыва на заводе "Авангард". Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Башкирии Радий Хабиров.

Он написал, что троих из числа пострадавших извлекли из-под завалов и доставили в больницу. Одна из них находится в реанимации в тяжелом состоянии, у двух других - состояние средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. Им оказывают помощь, уточнил глава республики.

По данным администрации Стерлитамака, на ФКП "Авангард" произошел взрыв в цехе нитроузла. Здание цеха получило серьезные повреждения. Причины взрыва устанавливаются. На месте происшествия работают оперативные службы и ведомства, проведена эвакуация сотрудников завода.

ФКП "Авангард" занимается производством промышленной взрывчатки и химической продукции.