Зампреда комитета городского хозяйства администрации Калининграда задержали

Его подозревают в мошенничестве

КАЛИНИНГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда задержан по делу о мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Калининградского областного суда.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации ГО "Город Калининград" <...>. 16 октября 2025 года по подозрению в совершении данного преступления Б. был задержан", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2023 года неустановленные лица подготовили и направили на рассмотрение закупочной комиссии "Управления капитального строительства" коммерческие предложения с явно завышенной стоимостью поставки двух скамеек из мраморизованного известняка. Их закупка планировалась в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры". На основании этих предложений была сформирована завышенная начальная максимальная цена контракта на поставку.

Единственным участником в ходе конкурсной процедуры оказался индивидуальный предприниматель, с которым "УКС" и заключило контракт. Две скамейки были поставлены в Сквер 70-летия Калининградской области, а заказчику представили документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, его качестве и стране изготовителе. На основании этих документов на счет индивидуального предпринимателя перевели оплату в завышенном размере - 8,2 млн рублей. В результате "УКС" причинен ущерб - разница между реальной и завышенной ценой в сумме свыше 1 млн рублей.

В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что Б. подозревается в совершении тяжкого преступления против собственности, за него предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Преступление имеет повышенную социальную значимость. Подозреваемый по месту регистрации не проживает и может скрыться от органов следствия или суда.

Кроме того, следователь считает, что Б. может продолжить заниматься преступной деятельностью, в том числе используя свое служебное положение. Он может оказать давление на свидетелей, среди которых есть его подчиненные, уничтожить доказательства либо другим образом помешать производству по делу. Судебное заседание назначено на 15:30 мск 18 октября.