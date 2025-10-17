В Москве канатная дорога в "Лужниках" приостановила работу до 18 октября

Ограничение связано с повреждением кабеля в период строительных работ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Работа канатной дороги в "Лужниках" приостановлена до 18 октября в связи с повреждением кабеля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канатной дороги.

"В связи с повреждением кабеля в период строительных работ рядом со станцией канатной дороги "Лужники" была организована внеплановая высадка пассажиров и приостановлена работа. На данный момент все неполадки устранены и безопасности пассажиров ничто не угрожает. Но вынуждены сообщить, что на сегодняшний день канатная дорога завершает свою работу не по графику", - сказал собеседник агентства.

Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили, что возгорание, предварительно, произошло в электрощитовой в здании на станции "Лужники" Московской канатной дороги, эвакуированы 30 человек. На канатной дороге людей нет, все кабинки убраны.