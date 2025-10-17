После взрыва на заводе в Стерлитамаке завели дело

Его завели за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека

© Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело после взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке, где пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на одном из промышленных предприятий города Стерлитамака по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.