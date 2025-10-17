В Нижегородской области столкнулись грузовой и хозяйственный поезда

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Несколько порожних вагонов перевернулись после столкновения грузового и хозяйственного поездов в Нижегородской области на станции Сергач. Об этом сообщается в Telegram-канале Горьковской железной дороги.

"Сегодня, 17 октября, в 17:39 мск на станции Сергач (Нижегородская область) Горьковской железной дороги произошло столкновение грузового и хозяйственного поездов. В результате столкновения произошел сход нескольких порожних вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.

По информации Горьковской железной дороги, пострадавших нет. Повреждения инфраструктуры нет. Причины происшествия выясняются. Экологического ущерба не допущено.

В сообщении говорится, что имеются незначительные задержки пригородных поездов. Движение поездов на данном участке не прервано.

Для устранения нештатной ситуации привлечены восстановительные поезда станций Канаш и Арзамас. Для координации работ по ликвидации последствий создан оперативный штаб.

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По информации надзорного ведомства, столкнулись укладочный кран с составом грузового поезда, в результате произошел сход четырех полувагонов. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).