В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор региона Александр Гусев попросил сохранять спокойствие

ВОРОНЕЖ, 17 октября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА ввели на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал глава региона.