В Чугуевском районе Харьковской области произошли взрывы

В Харьковской и некоторых других областях действует воздушная тревога

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Не менее 10 взрывов произошло в Чугуевском районе Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Подробности не приводятся. В Харьковской и некоторых других областях действует воздушная тревога.

Как сообщает издание "Страна", город Чугуев остался без электричества после серии взрывов. СМИ передает, что всего в районе зафиксировали 12 взрывов.

В новость внесены изменения (22:15 мск) - добавлена информация об отсутствии электричества в городе Чугуев.