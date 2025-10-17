В Воронеже объявили угрозу удара БПЛА

Губернатор Александр Гусев призвал жителей отойти от окон

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 17 октября. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронеже. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"В Воронеже - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона.

Ранее угроза удара БПЛА была объявлена в Острогожском и Лискинском районах Воронежской области.