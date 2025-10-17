В Ростовской области в ДТП на трассе пострадали пять человек

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Ростовской области. В результате пострадали пять человек, сообщили журналистам в Госавтоинспекции по региону.

"Водитель "Лада гранта", по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем "Опель вектра" <…>. В результате происшествия получили телесные повреждения водитель "Опеля", его пассажиры 2008 г. р., 1983 г. р. и 2004 г. р., водитель "Лада гранта", - сказали в Госавтоинспекции.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.