На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков

Подземные толчки не ощущались

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке. За сутки ученые зафиксировали 14 земных толчков. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

Читайте также

Камчатка "мигрировала", вулканы проснулись. Что (не так) с сейсмической активностью Земли?

"За сутки произошло 14 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,6. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на шести вулканах. Объявлено предупреждение об угрозе пепловых выбросов из вулкана Ключевского.