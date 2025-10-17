В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека

Их доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Мужчина и женщина ранены в результате удара дрона в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

"В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа от удара дрона ранены двое мирных жителей. Оба пострадавших доставлены в Грайворонскую ЦРБ. У женщины минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные ранения ног. У мужчины минно-взрывная травма, ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения головы, рук и ног", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненый мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, врачи оперируют его. Информация о других последствиях атаки уточняется.