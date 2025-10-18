Фигуранту дела о подрыве автомобиля военного в Москве продлили арест

Процесс над Евгением Серебряковым может пройти в закрытом режиме в связи со спецификой расследования уголовного дела, сообщили в пресс-службе суда

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд еще на шесть месяцев продлил срок ареста бывшему аналитику банка данных "ТВС Узбекистан" Евгению Серебрякову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) - фигуранту уголовного дела о теракте на Синявинской улице в Москве в прошлом году, в результате которого пострадали военный и его супруга. Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса.

"По ходатайству прокурора бывшему аналитику банка данных "ТВС Узбекистан" Евгению Серебрякову был продлен срок ареста еще на шесть месяцев", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что сам судебный процесс по делу Серебрякова начнется 29 октября.

В пресс-службе суда корреспонденту ТАСС подтвердили продление подсудимому срока стражи, но не исключили, что судебный процесс над Серебряковым пройдет в закрытом режиме в связи со спецификой расследования уголовного дела.

Евгений Серебряков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Как сообщала ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, до подрыва автомобиля военного в Москве в 2024 году в качестве первого объекта преступного посягательства злоумышленники планировали взорвать машину следователя СК РФ, занимавшегося уголовными делами о противоправной деятельности представителей военно-политического руководства Украины, а также украинских силовых структур и членов радикальных националистических формирований.

В ходе встречи с организаторами преступления за пределами страны Серебряков получил $1 400 на затраты, связанные с подготовкой к совершению теракта. Серебряков и другие участники преступной группы, выполнив все действия, направленные на совершение террористического акта, довести свой преступный умысел до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.