В Хабаровском крае ищут пропавшего три дня назад рыбака

Пенсионер пропал на протоке Талга

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 18 октября. /ТАСС/. Спасатели Хабаровского края ведут поиски пожилого рыбака, пропавшего три дня назад. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Группа поисково-спасательного отряда <…> совместно с сотрудниками полиции ищет 73-летнего мужчину, пропавшего на протоке Талга в Хабаровском районе. <…> 15 октября пенсионер на лодке отправился на рыбалку, до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

17 октября с катера и пешком по берегу поисковая группа осмотрела порядка 16 км местности. Утром 18 октября на место проведения работ выехали водолазы МЧС России с необходимым снаряжением и оборудованием для обследования дна протоки.