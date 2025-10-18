Депутат ФРГ назвал оскорблением отказ Польши выдать подозреваемого в терроризме

Поляки не заботятся о ЕС, когда затрагивают их собственные интересы, заявил внешнеполитический эксперт фракции "Альтернативы для Германии" Штеффен Котре

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Решение польского суда, который отказал в выдаче ФРГ гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", является оскорблением в адрес ФРГ и Европейского союза (ЕС). Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт фракции "Альтернативы для Германии" Штеффен Котре.

"Это прямое оскорбление и нападение на ценности ЕС, и это оскорбление, прежде всего, в адрес Германии. Это показывает, что поляки не заботятся о ЕС, когда затрагиваются их собственные интересы. Это также свидетельствует о том, что они игнорируют принципы верховенства закона и нормы, что они не желают сотрудничать, когда на карту поставлены их собственные интересы", - отметил Котре. Это, по словам депутата, также показывает, что "пресловутая солидарность ЕС, если есть сомнения, не так уж и важна".

В то же время он подчеркнул, что вряд ли Федеральная прокуратура ФРГ будет играть в этом случае более заметную роль. "Да, они, безусловно, предпримут пару инициатив для достижения своей цели. Однако правительство Германии хочет как можно скорее закрыть эту главу и поэтому никогда не поддержит более жестких мер против польских властей и правительства", - констатировал Котре.

"Мы увидим, что интересы Германии в расследовании этого беспрецедентного акта терроризма сойдут на нет, и мы также увидим, что полякам сойдет с рук их агрессивная позиция в отношении Германии. У нас просто нет правительства ФРГ, которое отстаивало бы интересы Германии", - заключил депутат.

Решение суда в Польше

В пятницу агентство PAP сообщило, что Окружный суд Варшавы принял решение отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Ж., подозреваемого в подрыве "Северных потоков", и отменил решение о его заключении под стражу. 7 октября польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что выдача украинца Германии не лежит в сфере национальных интересов Варшавы, однако решение остается за органами правосудия.

46-летнего Владимира Журавлева задержали полицейские 30 сентября в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ украинца подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", по законам ФРГ ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Были выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".