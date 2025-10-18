Группировка спасателей вновь направили на поиски пропавших под Красноярском Усольцевых

Работники краевого учреждения "Спасатель" на квадроциклах и пешком будут проводить поиски

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Спасатели на квадроциклах вновь направлены на место пропажи семьи Усольцевых в горную тайгу в Партизанском районе Красноярского края. Об этом сообщает профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края "Спасатель".

Читайте также

Не найдены. Как искали семью Усольцевых под Красноярском

"Сегодня группировка краевых спасателей по заявке полиции направлена в Партизанский район. На квадроциклах и в пешем порядке работники краевого учреждения "Спасатель" в горно-таежной местности будут проводить поиски пропавшей семьи Усольцевых", - говорится в сообщении.