В Москве пенсионерку арестовали по делу об убийстве в 1998 году

Женщину задержали летом 2025 года на основе свидетельских показаний

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение пенсионерке из Москвы в организации убийства супружеской пары, произошедшего в 1998 году. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Кочергина В.В., пенсионерка, имеющая постоянное место жительства на территории Москвы, обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц организованной группой)", - сказано в деле. В настоящий момент женщина отправлена в СИЗО.

Как сказано в уголовном деле, речь идет про убийство супругов Тихомировых, произошедшее в декабре 1998 года. Уголовное дело неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. Летом 2025 года Кочергина была задержана на основе свидетельских показаний, а также повторно произведенных экспертиз.