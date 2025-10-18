Молния

Сальдо: в Херсонской области два человека погибли при налете дронов ВСУ

Жертвами атаки стала семейная пара - 66-летний мужчина и 65-летняя женщина

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 18 октября. /ТАСС/. В Железном Порту Херсонской области два человека, проживавших в ПВР, погибли при налете дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Минувшей ночью из-за налета украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа погибла семейная пара - 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, проживавшие в пункте временного размещения эвакуированных", - написал он в своем Telegram-канале.

ВСУ нанесли несколько ударов по жилому сектору, повреждения получили дома местных жителей.