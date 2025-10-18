Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине
Молния

Сальдо: в Херсонской области два человека погибли при налете дронов ВСУ

Жертвами атаки стала семейная пара - 66-летний мужчина и 65-летняя женщина
Редакция сайта ТАСС
08:12
обновлено 08:18
© Официальный Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 18 октября. /ТАСС/. В Железном Порту Херсонской области два человека, проживавших в ПВР, погибли при налете дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Минувшей ночью из-за налета украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа погибла семейная пара - 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, проживавшие в пункте временного размещения эвакуированных", - написал он в своем Telegram-канале.

ВСУ нанесли несколько ударов по жилому сектору, повреждения получили дома местных жителей. 

УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область