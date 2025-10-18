Экс-замглавы МЧС Барышев погасил причиненный государству ущерб

Сумма составила 8,3 млн рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям России Павел Барышев, осужденный за мошенничество в особо крупном размере, погасил причиненный государству ущерб в размере 8,3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Мышлявкин.

"Павел Барышев всю жизнь посвятил военной службе и является военным человеком. Военное следствие и военный суд установили, что по данному эпизоду государству причинен ущерб. Соответственно, данный ущерб должен быть возмещен", - сказал адвокат, добавив, что "жена Барышева три месяца собирала деньги, которые незамедлительно были перечислены на расчетный счет Академии Гражданской защиты МЧС РФ".

4 июля 2025 года Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил Барышева к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Также суд назначил ему штраф в 200 тыс. рублей за подстрекательство к фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Однако от этого наказания он был освобожден в связи с истечением срока давности.

По версии следствия и суда, в 2017-2019 годах Барышев представил в суд подложные документы, подтверждающие право на обеспечение жильем. На основании этих документов ему была предоставлена трехкомнатная квартира в Московском регионе. Ущерб, нанесенный государству, составил более 8,3 млн рублей.