В Белгородской области женщина получила ранение при обстреле ВСУ

Жительница села Лозовое находится в реанимации

БЕЛГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли село Лозовое в Белгородской области, ранение получила мирная жительница. Об этом сообщил оперштаб региона.

"В селе Лозовое в результате прилета боеприпаса на территорию частного домовладения ранена женщина. Местные жители вывезли пострадавшую в тяжелом состоянии и передали бригаде скорой помощи. У нее минно-взрывная травма, сквозные осколочные ранения бедер и ранение руки", - говорится в сообщении.

Женщина была доставлена в областную клиническую больницу. Медики оказывают ей помощь в отделении реанимации.