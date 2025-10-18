РБК: главу объединения частных детективов задержали по делу о госизмене

По данным издания, Андрей Матушкин собирал сведения, составляющие государственную тайну, и передавал их за рубеж

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президента некоммерческого партнерства "Международное объединение частных детективов" Андрея Матушкина задержали по делу о государственной измене. Об этом рассказали РБК три источника в правоохранительных органах.

Согласно информации одного из них, следствие считает, что Матушкин собирал сведения, составляющие государственную тайну, и передавал их за рубеж. Он также а также мог сотрудничать с иностранной разведкой, в частности, со странами Балтии.

Представители детективного сообщества осведомлены о задержании Матушкина. Частный детектив Михаил Локтионов сообщил, что вместе с главой объединения по делу проходили еще двое, одного из детективов отпустили. Он также добавил, что членство в объединении было открыто для желающих, плативших взносы. Поэтому оно не обязательно подразумевало профессиональную деятельность. Среди членов ассоциации были частные детективы из Великобритании, США и других стран.