Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Сумской области ввели аварийные отключения света

Аварийные графики на территории региона применяются по указанию национальной энергетической компании "Укрэнерго"
Редакция сайта ТАСС
09:52

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Аварийные отключения света ввели в Сумской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщили в энергетической компании "Сумыоблэнерго".

По ее данным, аварийные графики на территории Сумского региона применяются по указанию национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Многочасовые отключения света начались в нескольких регионах Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики. В последние дни аварийные отключения происходят дважды в день в часы пиковых нагрузок. 

Украина