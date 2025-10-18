В Сумской области ввели аварийные отключения света

Аварийные графики на территории региона применяются по указанию национальной энергетической компании "Укрэнерго"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Аварийные отключения света ввели в Сумской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщили в энергетической компании "Сумыоблэнерго".

По ее данным, аварийные графики на территории Сумского региона применяются по указанию национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Многочасовые отключения света начались в нескольких регионах Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики. В последние дни аварийные отключения происходят дважды в день в часы пиковых нагрузок.