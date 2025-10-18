В ЛНР при взрыве во время разминирования погиб сапер

Трагедия произошла в Первомайском городском округе

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Сапер погиб при детонации боеприпаса во время разминирования на территории ЛНР, ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава городского округа Первомайск ЛНР Сергей Колягин.

"Вчера в ходе плановых саперно-разыскных работ по разминированию прилегающей территории населенных пунктов Первомайского городского округа произошел трагический инцидент с детонацией неустановленного взрывного устройства", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что погиб сапер.

Помимо этого, Колягин уточнил, что в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу госпитализировали жителя пгт Троицкое с множественными осколочными ранениями тела. "Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь", - добавил он.