В Киеве и нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Черкасской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены работали в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Черкасской областях.

В красной зоне остаются части Полтавской, Сумской и Черниговской областей.

В новость внесены изменения (13:35 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.