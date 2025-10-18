В Киеве и нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу
Редакция сайта ТАСС
09:59
обновлено 10:35
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены работали в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Черкасской областях.
В красной зоне остаются части Полтавской, Сумской и Черниговской областей.
В новость внесены изменения (13:35 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.