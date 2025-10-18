В Казани арестовали подозреваемого в нападении на жену бизнесмена Шевырева

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Казани арестовал одного из подозреваемых в нападении с ножом на женщину. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Советского районного суда Казани.

"Хамидов Б. Х. Часть 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Арест на 1 месяц 27 суток", - сказали в пресс-службе.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что пострадавшей оказалась жена бизнесмена Ивана Шевырева, бизнес которого связан с дорожной сферой.

По данным следствия, неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, нанес 34-летней женщине несколько ударов в ножом шею. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.