В Казани задержали бизнесмена Шевырева по делу о покушении на его жену

Суд ранее арестовал одного из подозреваемых в нападении Бурихона Хамидова

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Казани продлил срок задержания бизнесмена Ивана Шевырева по делу о покушении на жену. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Советского районного суда Казани.

"Продлить срок задержания Шевырева Ивана Станиславовича на 72 часа", - говорится в сообщении.

Суд также продлил на 72 часа срок задержания его отца Станислава Шевырева.

По данным следствия, неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, нанес 34-летней женщине несколько ударов в ножом шею. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Ранее суд арестовал одного из подозреваемых в нападении на женщину - Бурихона Хамидова. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что пострадавшей оказалась жена бизнесмена Ивана Шевырева, бизнес которого связан с дорожной сферой.