В Новосибирске в ДТП пострадали четыре человека

Среди них трое детей

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Легковые автомобили столкнулись в Калининском районе Новосибирска. В ДТП травмы получили двое детей 7 и 8 лет, подросток, а также молодая женщина, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Предварительно известно, что водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем Nissan X-Trail, при выезде с внутриквартального проезда не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Allion.

"Пострадали пассажиры: мальчик 7 лет и девочка 8 лет, несовершеннолетний 16 лет и женщина 24 лет", - говорится в сообщении.