На острове Русский тушат пожар в неэксплуатируемом здании

Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание неэксплуатируемого здания на острове Русский во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Сегодня в 17:42 (10:42 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого трехэтажного здания в поселке Рында. Через 10 минут на месте работали огнеборцы МЧС России. По оперативным данным, на момент прибытия пожарных горели второй и третий этажи здания, произошло частичное обрушение крыши", - говорится в сообщении.

Проводится тушение пожара на площади около 1 тыс. кв. м. Всего в тушении задействовано 4 единицы техники и 15 человек личного состава.