Reuters: судно подало сигнал бедствия после взрыва у берегов Йемена

По данным агентства, танкер находится под флагом Камеруна

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Танкер под флагом Камеруна подал сигнал бедствия после взрыва на борту, произошедшего примерно в 60 морских милях к югу от города Ахвар в Йемене. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.

По данным фирмы, экипаж оповестил о намерении покинуть судно. Начата поисково-спасательная операция в Аденском заливе.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) подтвердил факт инцидента. Отмечается, что "судно было поражено неизвестным снарядом", в результате атаки возник пожар. В UKMTO указали, что инцидент произошел в 116 морских милях к востоку от йеменского портового города Аден.