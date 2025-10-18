В Сумах произошла серия взрывов

В Сумской области действует режим воздушной тревоги

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в Сумах на севере Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Сначала издание сообщило о втором за день взрыве в городе. Позже оно информировало о двух новых взрывах.

В Сумской области действует режим воздушной тревоги.

Позже издание "Зеркало недели" сообщило о столбе дыма, который поднимается над Сумами на северо-востоке Украины.

На фотографии, размещенной в Telegram-канале издания, виден столб темно-серого дыма, поднимающегося над городом.а.

В новость внесены изменения (15:49 мск) - добавлена информация о столбе дыма.