В Нефтеюганске проходят обыски в мэрии города

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 октября. /ТАСС/. Следственные действия проводятся в администрации города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа. Власти оказывают содействие следственным органам, рассказали ТАСС в администрации города.

Ранее несколько местных и федеральных СМИ и Telegram-каналов опубликовал сообщения, что в мэрии Нефтеюганска якобы проводятся обыски.

"Все действия правоохранительных органов проводятся в соответствии с действующим законодательством. Администрация города Нефтеюганска взаимодействует со следственными органами и оказывает содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий", - сказали там.

В администрации не указали причину проведения обысков. ТАСС на данный момент не располагает комментариями следственных органов.