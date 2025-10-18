The Daily Star: в аэропорту Бангладеш произошел пожар

Полеты приостановлены

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 октября. /ТАСС/. Крупный пожар вспыхнул в международном аэропорту столицы Бангладеш Дакке, что привело к приостановке полетов. Об этом сообщила газета The Daily Star.

Возгорание началось в помещениях, предназначенных для грузов. Огонь быстро распространился на большой площади. "36 пожарных расчетов работают над тушением пожара", - сообщил сотрудник пожарной службы Талха Бин Засим. По информации телеканала bdnews24, пожар произошел примерно в 14:30 по местному времени (11:30 мск).

Как минимум пять рейсов разных авиакомпаний, которые должны были приземлиться в Дакке, были перенаправлены в международный аэропорт имени Шаха Аманата в Чаттограме и международный аэропорт имени Османи в Силхете, сказали The Daily Star источники.

В пресс-службе воздушных ворот добавили, что аэропорт будет закрыт до 18:00 сегодняшнего дня (15:00 мск). Власти заявили, что перенаправленные рейсы вернутся в Дакку после нормализации ситуации.