В Ингушетии завели дело после смерти младенца в перинатальном центре

Проверку также проводит прокуратура

МАГАС, 18 октября. /ТАСС/. Уголовное дело завели в Ингушетии после смерти новорожденного в перинатальном центре республики, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по региону.

"В Назрани по результатам доследственной проверки по выявленной в СМИ информации о смерти в медицинском учреждении новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 сентября в отделение анестезиологии и реанимации новорожденных республиканского перинатального центра поступил ребенок с предварительным диагнозом асфиксия тяжелой степени, дыхательная недостаточность третьей степени, врожденная пневмония и кровоизлияние в кожу лица. "14 октября в результате неквалифицированных действий врачей указанного медицинского учреждения ребенок скончался. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.

По факту смерти младенца проверку проводит и прокуратура Ингушетии.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 16 сентября в перинатальный центр на 41 неделе беременности со схватками обратилась женщина, однако врачи отказывались принимать роженицу пока не настояли ее родственники, а затем длительное время не могли определиться оперировать ли ее. Задержка привела к гипоксии плода и тяжелым диагнозам, от которых ребенок скончался 14 октября.