В Костроме в ДТП пострадал ребенок

Женщина не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля в кювет

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Женщина не справилась с управлением автомобилем, в результате машина опрокинулась в кювет на перекрестке в Костроме, в ДТП пострадал ее двухмесячный ребенок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Костромской области.

"На нерегулируемом перекрестке в районе дома 12 на ул. Солониковская в Костроме 21-летняя водитель автомобиля Lada Kalina не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля в кювет. В результате дорожной аварии ее 2-месячный ребенок, находящийся в автомобиле, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Медики осмотрели ребенка, оказали ему помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Прокуратура Костромской области организовала проверку по факту ДТП. На месте работу правоохранительных органов координировал помощник прокурора Костромы Дмитрий Фролов.