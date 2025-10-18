В Подмосковье в ДТП погибли три человека

Еще двое детей пострадали

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. В Серпухове три человека погибли, еще двое детей пострадали в результате столкновения шести автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня примерно в 16:00 мск на 99-м км трассы М-2 "Крым" произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и двумя легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека погибли, двое детей получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.