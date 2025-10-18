В Удмуртии четверых детей вытащили из болота

Медицинская помощь мальчикам не потребовалась

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Спасатели вытащили четверых детей из болота в Глазове в Удмуртии, сообщается в Telegram-канале "Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики".

"18 октября в поисково-спасательную службу госкомитета Удмуртской Республики по ГО и ЧС поступило сообщение: за кафе "Мимино", в районе реки Чепца, в болоте оказались в опасном положении четверо детей 2012-2013 годов рождения. Установлено, что четверо детей гуляли вдоль реки Чепца вблизи кафе "Мимино". Двое из них зашли в болото и не смогли самостоятельно выбраться - сапоги застряли в глине. Спасатели оперативно извлекли детей из болота", - говорится в сообщении.

Медицинская помощь мальчикам не потребовалась. Детей передали родителям.

Также спасатели провели с детьми профилактическую беседу по правилам безопасности на водных объектах и вблизи болот.