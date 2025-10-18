В Ивановской области задержали главу департамента здравоохранения

Антона Арсеньева обвиняют в превышении должностных полномочий

Глава департамента здравоохранения Ивановской области Антон Арсеньев © Официальный Telegram-канал правительства Ивановской области

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Главу департамента здравоохранения Ивановской области Антона Арсеньева обвиняют в превышении должностных полномочий, он задержан. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Заместитель председателя правительства Ивановской области - директор департамента здравоохранения Ивановской области Антон Арсеньев задержан. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.