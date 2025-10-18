В Днепропетровской области вводили аварийные отключения света

Из-за сложной ситуации в энергосистеме графики применяются в отдельных регионах Украины

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Аварийные отключения света вводились в Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщили в энергетическом холдинге "ДТЭК".

По ее данным, аварийные графики в регионе применяются по указанию национальной энергетической компании "Укрэнерго".

В свою очередь "Укрэнерго" в своем Telegram-канале отмечает, что из-за сложной ситуации в энергосистеме аварийные отключения электроэнергии применяются "в отдельных областях Украины". В каких именно, в сообщении не уточняется. Ранее график аварийных отключений был введен в Харьковской области. Компания "Полтаваоблэнерго" пишет также об отмене аварийных отключений в Полтавской области. Отключения действовали в регионах примерно час. График аварийных отключений вводился 18 октября в Сумском регионе. Плановые графики продолжают действовать в Черниговской области, где они были введены 1 октября.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики. 16 октября на Украине опять заявили о повреждениях энергетической инфраструктуры после серии взрывов.

В новость внесены изменения (19:05 мск) - добавлена информация об отмене аварийных отключений света.