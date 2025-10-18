Безработного предпринимателя из Ростовской области обвинили в госизмене

Следствие просит продлить мужчине арест

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Следствие просит Лефортовский суд Москвы продлить срок ареста безработному предпринимателю из Ростовской области Виктору Арнаутову, которого спустя почти полгода административных арестов за мелкое хулиганство обвинили в государственной измене. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, дата продления обвиняемому меры пресечения в районном суде пока не назначена.

"Зарегистрировано [ходатайство] о продлении срока содержания под стражей в отношении Арнаутова В. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в судебной картотеке на официальном сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Как следует из материалов дела, до ареста по уголовному делу о госизмене прекративший статус предпринимателя из Ростовской области Виктор Арнаутов на протяжении почти пяти месяцев неоднократно подвергался арестам на 15 суток, которые избирались ему с апреля по июль 2025 года за административные правонарушения, предусмотренные ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Арнаутов в судебных заседаниях признал вину в том, что нецензурно выражался в общественном месте и не реагировал на замечания полицейских, которые также просили его предъявить документы, удостоверяющие личность. В документах также указано, что мужчина имеет среднее специальное образование и в настоящее время нигде не работает.

Срок последнего административного ареста истекал у Арнаутова в конце августа. После этого его задержали, предъявили обвинение по уголовному делу о государственной измене и по судебному решению отправили в столичный изолятор.