В Свердловской области в ДТП погиб человек

Еще четверо пострадали

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль въехал в дерево в Верхнепышминском районе Свердловской области. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо, включая двух несовершеннолетних, пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла около 20:00 на 3-м км автодороги Подъезд к пос. Красный. Предварительно, 19-летний водитель автомобиля, двигаясь в направлении города Верхняя Пышма, не соблюдал скоростной режим, из-за чего не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом.

"В результате автокатастрофы пассажир автомобиля "ВАЗ", 18-летняя девушка, от полученных травм скончалась на месте происшествия, до приезда бригады медиков. Водитель и три девушки - пассажирки, две из которых несовершеннолетние, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинскую организацию для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего.