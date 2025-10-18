В Москве устанавливают обстоятельства избиения ребенка на детской площадке

Полицейские изучают кадры видеозаписей, на которых мужчина бьет по телу мальчика

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства избиения ребенка на детской площадке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Полицейские изучают кадры видеозаписей, на которых запечатлено, как в ЖК "Алхимово" взрослый гражданин наносит удары по телу несовершеннолетнему мальчику", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что сотрудники полиции зарегистрировали материал проверки в установленном порядке. "Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление места, времени и иных обстоятельств произошедшего", - отметили в главке. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям мужчины.

Ранее в сети появилось видео, на котором неадекватный мужчина избил ребенка на детской площадке в ЖК "Алхимово" в Новой Москве. Он взял мальчика за ворот куртки и ударил коленом в живот. На видео парень просит отпустить его и говорит, что потасовка произошла из-за оскорбления его матери.