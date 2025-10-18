В Удмуртии завели дело из-за избиения женщины-инвалида, попросившей не шуметь

Противоправные действия против жительницы Ижевска совершила группа молодых людей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело после сообщений в средствах массовой информации о том, что в Ижевске группа молодых людей избила женщину-инвалида, которая попросила их не шуметь у подъезда. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"По озвученной в СМИ информации о противоправных действиях в отношении женщины-инвалида возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в сентябре 2025 года на улице Ворошилова в Ижевске группа молодых людей избила женщину с инвалидностью после того, как она попросила их не шуметь у подъезда.