В Тульской области в ДТП погиб человек

На трассе М-4 "Дон" столкнулись легковой автомобиль и фура

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 18 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и фура столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Воловском районе Тульской области, один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

"На 290-м км трассы М-4 "Дон" в южном направлении произошло столкновение двух автомобилей - фуры Scania и легкового автомобиля SsangYong. Водитель SsangYong погиб", - сказал собеседник агентства.

По данным полиции, автомобили ехали в одном направлении.