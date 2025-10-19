В аэропорту Оренбурга ввели план "Ковер"

Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется

ОРЕНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Режим воздушных ограничений - план "Ковер" - введен в аэропорту Оренбурга на фоне сохраняющейся опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

"Уважаемые оренбуржцы! Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Введен режим воздушных ограничений - план "Ковер". На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее жителей региона оповестили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.