Экс-мэра Сочи и его жену ограничили в сроках ознакомления с материалами дела

Срок установили до 15 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Суд в Москве ограничил до 15 ноября в сроках ознакомления с материалами уголовного дела бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супругу, обвиняемых в совершении преступлений коррупционной направленности. Об этом говорится в имеющихся в распоряжение ТАСС материалах дела.

Читайте также

Что известно об аресте экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

"Ходатайство следователя подлежит удовлетворению. Ограничить обвиняемых Копайгородского и Копайгородскую в сроках ознакомления с материалами уголовного дела, установить срок - до 15 ноября", - следует из документа.

Как уточнили ТАСС представители защиты бывшего сочинского градоначальника и его супруги, следствие обвинило находящихся в СИЗО Копайгородских в затягивании в ознакомлении с материалами уголовного дела, в связи с чем в столичный суд "было подано соответствующее ходатайство об ограничении обвиняемых в сроках ознакомления с томами".

Следователи в середине августа предъявили в окончательной редакции обвинение Копайгородскому и его супруге, тем самым заявив фигурантам о завершении по их делу следственных действий. Третьим фигурантом проходит помощник Копайгородской - Александр Пасунько. По словам адвоката Ивана Миронова, предъявленные Копайгородским обвинения в окончательной редакции строятся исключительно на показаниях заинтересованных свидетелей. Адвокат супруги экс-мэра Елизавета Меткина также заявляла ТАСС, что предъявленные Янине Копайгородской обвинения ее защита расценивает как форму давления на нее.

Данные следствия

Как установило следствие, на полученную от одного из крупнейших застройщиков Краснодарского края взятку за создание ему благоприятных условий развития бизнеса Копайгородские из корыстных побуждений приобрели через подставных лиц по заниженной стоимости дом и земельный участок для совместного проживания. Кроме того, со стороны сочинских предпринимателей Копайгородскому оказывались услуги и имущественного характера. Так, второй из уголовного дела бизнесмен благоустроил прилегающую к дому чиновника территорию, выполнил работу по строительству и ремонту в их приобретенном преступным путем жилище, куда также закупил необходимые предметы быта, включая сантехнику, двери и электротовары. Третий бизнесмен из-за вымогательства у него градоначальником взятки имущественного характера вынужден был более чем в пять раз снизить стоимость на четыре однокомнатные сочинские квартиры, после чего вся жилплощадь была оформлена на знакомую супруги бывшего мэра.

Четвертый застройщик передал через посредников сочинскому мэру более 20 млн рублей. Как говорится в материалах, все взяткодатели, пользуясь авторитетом Копайгородского и его служебным положением, могли рассчитывать на выгодные для себя контракты с сочинской администрацией, а также должностными лицами из других населенных пунктов Краснодарского края.

Кроме получения четырех особо крупных взяток и посредничестве в этом (ст. 290 УК РФ и ст. 291.1 УК РФ), а также растраты (ст. 160 УК РФ) Копайгородским предъявлено обвинение в совершении ими трех преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Общая сумма легализованных супругами денег составляет более 104 млн рублей.

Янина Копайгородская также обвиняется в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний (ст. 309 УК РФ). Ее помощнику Александру Пасунько вменяется один эпизод принуждения свидетелей, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Потерпевшей стороной по двум эпизодам растраты признана сочинская муниципальная администрация, сотрудники которой по указанию Копайгородского, по версии следствия, выделили два земельных участка на входивших в категорию льготников врача и учителя по цене ниже рыночной. Участки впоследствии были выкуплены супругами у льготников и переоформлены на себя.

Копайгородские были задержаны прошлой осенью. В жилых и офисных помещениях в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре было проведено более 50 обысков. Изъяты деньги, ценности, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. На их активы, банковские счета и объекты недвижимости наложены обеспечительные меры. Никто из фигурантов вину с момента задержания в инкриминируемых им преступлениях не признает.